НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 90 миллионов рублей, сообщает региональное СУ СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
"По уголовному делу изъята финансово-хозяйственная документация, истребованы характеризующие сведения, назначены экспертизы", — отмечает ведомство.