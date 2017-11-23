НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 90 миллионов рублей, сообщает региональное СУ СК.

"По данным следствия, руководитель ООО "Амт-Ай-Ти Групп" предоставил в налоговую инспекцию налоговые декларации с включенными в них заведомо ложными сведениями о вычете налога на добавленную стоимость. В результате он уклонился от уплаты обязательного к уплате налога на добавленную стоимость в размере 90 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

"По уголовному делу изъята финансово-хозяйственная документация, истребованы характеризующие сведения, назначены экспертизы", — отмечает ведомство.