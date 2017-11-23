Прокуратура Москвы начала проверку после высказываний Собчак о Крыме

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку по высказываниям телеведущей Ксении Собчак, которая собирается на выборы президента РФ, насчет Крыма, сообщила РИА Новости и.о. начальника отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. В среду она заявила, что получила официальное письмо о том, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания по Крыму.

"Все обращения заявителей, которые поступают по данному высказыванию (высказывание Собчак по поводу Крыма — ред.), будут рассмотрены в установленном законом порядке", — сказала Нефедова.