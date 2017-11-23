Члены "Меджлиса"* задержаны в Крыму за вымогательство

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. В Крыму задержана группировка, состоящая из членов признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ.

Установлено, что члены меджлиса вымогали деньги в особом крупном размере в долларовом эквиваленте у гражданина Турции.

"Задержана группа лиц, состоящая из членов запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, – сообщили в УФСБ, отметив, что операция проводилась на основании обращения с заявлением в ФСБ турецкого гражданина.

По данному факту возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц.

*Запрещенная в России экстремистская организация.