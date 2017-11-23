Прокуратура проверит перевозчика после ДТП под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя — РИА Новости. Прокуратура проверит перевозчика и состояние дороги на месте ДТП после столкновения автомобиля Chevrolet Cruze и маршрутной "Газели" в Азовском районе Ростовской области в среду, в результате которого погибли три человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областной прокуратуры Оксана Сухарева.

"Прокуратура проверит перевозчика маршрутной "Газели", а также состояние дорожного полотна на месте ДТП", — пояснила Сухарева.

Ранее сообщалось, что в среду утром иномарка на трассе "Ростов-Ейск" выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутной "Газелью". Три человека, находившиеся в легковом автомобиле, скончались. ГУМВД по региону сообщало о восьми госпитализированных, представитель регионального минздрава ранее рассказал РИА Новости о шести госпитализированных, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

По информации ГУМВД по региону, в результате ДТП погибли водитель иномарки 1969 года рождения, мужчина и женщина (пассажиры машины) 1961 и 1992 годов рождения.