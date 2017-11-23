В Смоленске возбудили дело после смерти мужчины в коридоре больницы

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и оставлении в опасности в связи с тем, что в коридоре смоленской больницы умер мужчина, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На днях в СМИ и соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения из больницы. На нем видно, как мужчина выходит из палаты в коридор, падает и истекает кровью, а мимо него проходят люди — вероятно, сотрудники больницы. Врачи занялись пациентом только примерно через 10 минут после того, как он упал, и вскоре констатировали смерть. По данным СМИ, это случилось еще летом, мужчина был на дне рождения и получил ранения в драке.

Поскольку по этому факту проверку уже проводили, но уголовное дело не возбудили, председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять новое дело на контроль.