В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом

КАЗАНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Женщина и трое детей госпитализированы в среду вечером в Казани, предположительно, из-за отравления угарным газом, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 17.20 мск 22 ноября в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Республике Татарстан от дежурного врача станции скорой медицинской помощи Казани поступило сообщение об отравлении предварительно угарным газом четырёх человек (в том числе трое детей) по адресу: улица Белинского, дом 17", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, среди пострадавших женщина 1980 года рождения, а также девочка 2000 года рождения и мальчик и девочка 2016 года рождения. Дети были госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, женщина – в городскую клиническую больницу № 7. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

"Предварительная причина происшествия – закрытие вентиляционных отверстий хозяевами квартиры", — отмечает ГУМЧС России по Татарстану.