В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом

КАЗАНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Женщина и трое детей госпитализированы в среду вечером в Казани, предположительно, из-за отравления угарным газом, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По данным МЧС, среди пострадавших женщина 1980 года рождения, а также девочка 2000 года рождения и мальчик и девочка 2016 года рождения. Дети были госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, женщина – в городскую клиническую больницу № 7. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
"Предварительная причина происшествия – закрытие вентиляционных отверстий хозяевами квартиры", — отмечает ГУМЧС России по Татарстану.