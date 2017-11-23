В Смоленске потребовали возбудить дело после смерти мужчины в больнице

ВОРОНЕЖ, 23 ноя — РИА Новости. Прокуратура направила в следственные органы требование о возбуждении уголовного дела по факту смерти в Смоленске пациента клинической больницы скорой медицинской помощи, которому, по данным СМИ, врачи долго не оказывали помощь, сообщает в четверг надзорное ведомство.
Публикации об инциденте в ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" в Смоленске вызвали широкий резонанс, после чего проверку обстоятельств трагедии организовали следственные органы и прокуратура. Надзорное ведомство также проверяло материалы об отказе в возбуждении уголовного дела.
Как отмечает надзорное ведомство, ход и результаты проверочных мероприятий находятся контроле руководства прокуратуры области.
Инцидент в больнице получил широкий резонанс после публикации видео в СМИ и соцсетях. Начальник департамента здравоохранения Смоленской области Владимир Степченков в среду сообщил РИА Новости, что областной депздрав проверит действия медперсонала больницы. Следственные органы накануне заявили о том, что начали проверку обстоятельств смерти мужчины.