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Происшествия

В Смоленске потребовали возбудить дело после смерти мужчины в больнице

11:5223.11.2017
05150
© Скриншот записи с камеры видеонаблюдения Мужчина в коридоре больницы в СмоленскеМужчина в коридоре больницы в Смоленске
© Скриншот записи с камеры видеонаблюдения

ВОРОНЕЖ, 23 ноя — РИА Новости. Прокуратура направила в следственные органы требование о возбуждении уголовного дела по факту смерти в Смоленске пациента клинической больницы скорой медицинской помощи, которому, по данным СМИ, врачи долго не оказывали помощь, сообщает в четверг надзорное ведомство.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Под Рязанью новорожденный умер из-за несвоевременного оказания медпомощи
Запись с камер видеонаблюдения, на которой пациент в больнице Смоленска выходит из палаты в коридор отделения и падает на пол, начиная истекать кровью, появилась в СМИ и социальных сетях. Мимо лежащего на полу мужчины проходят люди, вероятно, сотрудники больницы, но врачи начинают ему оказывать помощь примерно через 10 минут после того, как он упал. Вскоре медики констатировали его смерть. По данным СМИ, инцидент произошел летом, мужчина был на дне рождения и принял участие в драке, в результате чего получил ранения.

Публикации об инциденте в ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" в Смоленске вызвали широкий резонанс, после чего проверку обстоятельств трагедии организовали следственные органы и прокуратура. Надзорное ведомство также проверяло материалы об отказе в возбуждении уголовного дела.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бастрыкин поручил проверить смерть мужчины в смоленской больнице
"В рамках проверки изучены отказные материалы, вынесенные органами следственного комитета и полицией. Материалы проверки по факту возможного оставления в опасности, а также халатности со стороны должностных лиц лечебного учреждения по инициативе прокуратуры направлены в следственные органы с требованием о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

Как отмечает надзорное ведомство, ход и результаты проверочных мероприятий находятся контроле руководства прокуратуры области.

Инцидент в больнице получил широкий резонанс после публикации видео в СМИ и соцсетях. Начальник департамента здравоохранения Смоленской области Владимир Степченков в среду сообщил РИА Новости, что областной депздрав проверит действия медперсонала больницы. Следственные органы накануне заявили о том, что начали проверку обстоятельств смерти мужчины.

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