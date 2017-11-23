На Камчатке объявили предупреждение из-за приближения десятиметровых волн

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Охотского моря у берегов Камчатки из-за приближения сильных волн высотой до 10 метров, сообщает Камчатский гидрометцентр.

"В пятницу днём в северо-западной части Тихого океана и на акватории юго-восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. Явление сохранится до конца суток 24 ноября. Вечером того же дня сильные волны высотой 8-10 метров прогнозируются в Охотском море и на акватории юго-западного побережья Камчатки. Здесь явление сохранится до середины дня субботы, 25 ноября", — говорится в сообщении.

В МЧС руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.

"В соответствии с прогнозом силы и средства главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", — отметили в спасательном ведомстве.

Ранее МЧС проинформировало, что к берегам Камчатки приближается мощный циклон. Он обрушится на полуостров в ночь с четверга на пятницу. В районах края ожидаются сильные осадки и до ураганного в порывах ветер.