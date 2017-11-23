На Камчатке объявили предупреждение из-за приближения десятиметровых волн

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Охотского моря у берегов Камчатки из-за приближения сильных волн высотой до 10 метров, сообщает Камчатский гидрометцентр.
В МЧС руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.
"В соответствии с прогнозом силы и средства главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", — отметили в спасательном ведомстве.
Ранее МЧС проинформировало, что к берегам Камчатки приближается мощный циклон. Он обрушится на полуостров в ночь с четверга на пятницу. В районах края ожидаются сильные осадки и до ураганного в порывах ветер.