В Еврейской автономной области поезд столкнулся с автобусом

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении грузового поезда и рейсового автобуса на железнодорожном переезде в Еврейской автономной области в четверг, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.

"Автобус хабаровского перевозчика, следовавший по маршруту Даниловка — Хабаровск столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Еврейской АО. В автобусе было семь человек: пять пассажиров, водитель и кондуктор. Погибших нет. Четверо человек, в том числе водитель, госпитализированы в больницу в Хабаровске. Все ехавшие в автобусе пассажиры — жители Даниловки", — сказал представитель УМВД.

По его словам, по предварительной версии, водитель выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. На месте работают сотрудники ГИБДД и полиция.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, авария произошла в 5.20 мск четверга на участке железной дороги Волочаевка-2 — Джармен.

"На железнодорожном переезде между станциями Волочаевка-2 и Джармен водитель рейсового пассажирского автобуса выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто из членов локомотивной бригады не пострадал. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.