На Камчатке завели дело на водителя автобуса, незаконно перевозившего детей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя — РИА Новости. Следователи на Камчатке завели уголовное дело в отношении 45-летнего водителя автобуса, который перевозил детей по поддельному путевому листу, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

"Житель ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) город Вилючинск подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2017 года мужчина, управляя автобусом марки "Хундай кантри", перевозил детей из пришкольного лагеря к месту отдыха в районе рекреационной зоны "Паратунка".

"Находясь на территории контрольно- пропускного пункта "Паратунка" ЗАТО город Вилючинск подозреваемый предъявил инспектору ДПС заведомо подложный путевой лист с отметкой о прохождении медицинского осмотра, который перед рейсом не проходил", — сказала старший помощник руководителя управления Елена Матафонова.

Она добавила, что состояние здоровья не позволяло мужчине управлять транспортным средством и осуществлять перевозку детей.

"В ходе проведённого медицинского освидетельствования было установлено, что у водителя повышенное артериальное давление, тремор рук и запах алкоголя изо рта. Однако допустимые нормы содержания алкоголя не превышены", — сказала Матафонова.

В СК отметили, что в ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям сотрудников предприятия "Роскамстрой", которому принадлежал автобус, в части перевозки детей не отвечающей требованиям безопасности.