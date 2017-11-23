Стали известны новые подробности убийства чемпиона по кикбоксингу

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Тело пропавшего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова найдено в Якутии, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает в четверг республиканское СУСК РФ.

Ранее СУСК сообщило, что Иннокентий Макаров 5 ноября вышел из дома и не вернулся. Связь с ним отсутствовала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

"По подозрению в совершении данного преступления 22 ноября задержан житель села Ой Хангаласского района Республики Саха (Якутия) 1981 года рождения, который дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в тот же день тело потерпевшего с признаками смерти криминального характера обнаружено в лесном массиве в районе 45 километра Вилюйского тракта", — говорится в сообщении.

В четверг, 23 ноября, задержанному мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Проверяется достоверность его показаний, готовятся документы для внесения в суд ходатайства о его аресте.

Кроме того, установлена личность мужчины 1966 года рождения, который, как полагает следствие, помогал в сокрытии тела спортсмена. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "укрывательство преступления", решается вопрос об избрании ему меры пресечения.