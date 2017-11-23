Хабаровские власти оценили действия пилотов разбившегося L-410

Церемония прощания с лётчиками, погибшими при крушении самолёта, в Хабаровске. 18 ноября 2017

Церемония прощания с лётчиками, погибшими при крушении самолёта, в Хабаровске. 18 ноября 2017

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Пилоты разбившегося в поселке Нелькан Хабаровского края самолета L-410 сделали все возможное в той ситуации, заявил в четверг на расширенном заседании краевого правительства губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 года. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование ведет Международный авиационный комитет (МАК).

"Результаты комиссии объявят после того, как будет подписано заключение, но уже сегодня предварительно ясно, что пилоты сделали все, что было возможно сделать в той ситуации", — сказал Шпорт.

Губернатор напомнил, что все полеты этого типа самолетов приостановлены.

"Принято решение приостановить полеты, потому что примерные наработки комиссии есть, что там могло произойти, но точных данных нет. Вчера прибыла команда из Чехии, и несколько дней они будут изучать, потом черные ящики расшифруют, и тогда мы примем окончательное решение", — сказал губернатор.

Он отметил, что все рейсы, которые выполнял L-410, взяли на себя другие воздушные суда.

Подробнее о крупных катастрофах российских самолетов в 2011-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>