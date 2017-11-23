Хабаровские власти оценили действия пилотов разбившегося L-410

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Пилоты разбившегося в поселке Нелькан Хабаровского края самолета L-410 сделали все возможное в той ситуации, заявил в четверг на расширенном заседании краевого правительства губернатор региона Вячеслав Шпорт.
"Результаты комиссии объявят после того, как будет подписано заключение, но уже сегодня предварительно ясно, что пилоты сделали все, что было возможно сделать в той ситуации", — сказал Шпорт.
"Принято решение приостановить полеты, потому что примерные наработки комиссии есть, что там могло произойти, но точных данных нет. Вчера прибыла команда из Чехии, и несколько дней они будут изучать, потом черные ящики расшифруют, и тогда мы примем окончательное решение", — сказал губернатор.
Он отметил, что все рейсы, которые выполнял L-410, взяли на себя другие воздушные суда.
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