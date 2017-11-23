Самолет вернулся в Благовещенск из-за плохого самочувствия пассажира

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя — РИА Новости. Экипаж самолета авиакомпании "Сибирь", следовавший рейсом "Благовещенск-Новосибирск", принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо, сообщили РИА Новости в четверг в минтрансе Амурской области.
Она отметила, что все службы подготовлены к принятию самолета, медицинские службы аэропорта и "скорая" ожидают пассажира,
"После дозаправки самолет с пассажирами продолжит полет по маршруту следования", — добавила представитель минтранса.