Самолет вернулся в Благовещенск из-за плохого самочувствия пассажира

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя — РИА Новости. Экипаж самолета авиакомпании "Сибирь", следовавший рейсом "Благовещенск-Новосибирск", принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо, сообщили РИА Новости в четверг в минтрансе Амурской области.

"Самолет вылетел в 07.38 (01.38 мск), рейс 3268 авиакомпании "Сибирь" направления "Благовещенск-Новосибирск". Принято решение вернуться в аэропорт Благовещенска. На борту одному из пассажиров стало плохо, предположительно, кардиология", — сказала агентству представитель регионального минтранса.

Она отметила, что все службы подготовлены к принятию самолета, медицинские службы аэропорта и "скорая" ожидают пассажира,

"После дозаправки самолет с пассажирами продолжит полет по маршруту следования", — добавила представитель минтранса.