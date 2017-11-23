Бастрыкин поручил проконтролировать проверку смерти в смоленской больнице

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку обстоятельств смерти мужчины в больнице Смоленска, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Начальник департамента здравоохранения Смоленской области Владимир Степченков ранее в среду сообщил РИА Новости, что областной депздрав проверит действия медперсонала клинической больницы скорой медицинской помощи, где летом скончался истекавший кровью раненый мужчина, которому, по данным СМИ, врачи долго не оказывали помощь. Позднее следственные органы начали проверку обстоятельств смерти мужчины.

"Учитывая то обстоятельство, что ранее по данному факту… уже проводилась проверка, результатом которой стал отказ в возбуждении уголовного дела, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проведения по вновь открывшимся обстоятельствам проверочных мероприятий и принятое по их результатам процессуальное решение", — сказала Петренко.