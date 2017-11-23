Бастрыкин поручил проконтролировать проверку смерти в смоленской больнице

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку обстоятельств смерти мужчины в больнице Смоленска, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Учитывая то обстоятельство, что ранее по данному факту… уже проводилась проверка, результатом которой стал отказ в возбуждении уголовного дела, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проведения по вновь открывшимся обстоятельствам проверочных мероприятий и принятое по их результатам процессуальное решение", — сказала Петренко.