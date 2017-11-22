МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Скончавшийся в результате перестрелки у "Москва-сити" был не сотрудником правоохранительных органов, а охранником одного из посетителей комплекса, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Однако следует уточнить, что мужчина не является сотрудником правоохранительных органов, а, по версии следствия, являлся охранником одного из посетителей комплекса Москва сити", — сказала Иванова.
Ранее следователь СК в Пресненском суде столицы, где рассматривается вопрос об аресте участника перестрелки Эльдара Хамидова, сообщил, что "до начала этого заседания один из потерпевших скончался в больнице".
Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.