СК: погибший при перестрелке в "Москва-сити" не был сотрудником Росгвардии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Скончавшийся в результате перестрелки у "Москва-сити" был не сотрудником правоохранительных органов, а охранником одного из посетителей комплекса, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она подтвердила, что в среду один из потерпевших по уголовному делу о перестрелке в "Москва-сити" скончался.

"Однако следует уточнить, что мужчина не является сотрудником правоохранительных органов, а, по версии следствия, являлся охранником одного из посетителей комплекса Москва сити", — сказала Иванова.

Ранее следователь СК в Пресненском суде столицы, где рассматривается вопрос об аресте участника перестрелки Эльдара Хамидова, сообщил, что "до начала этого заседания один из потерпевших скончался в больнице".

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.