Одного из участников перестрелки в "Москва-сити" привезли в суд из больницы

Подозреваемый в перестрелке в деловом центре Москва-Сити Магомед Исмаилов перед началом заседания в Пресненском суде Москвы. 22 ноября 2017

Подозреваемый в перестрелке в деловом центре Москва-Сити Магомед Исмаилов перед началом заседания в Пресненском суде Москвы. 22 ноября 2017

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Участника перестрелки в "Москва-сити" Эльдара Хамидова, обвиняемого в покушении на убийство, привезли в суд из больницы, он ранен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хамидова привезли в суд под конвоем, он находится в клетке. При этом у него перебинтована рука, на бинтах видны следы крови, установлен аппарат Илизарова, используемый для лечения переломов.

Прокурор зачитал справку из хирургического отделения больницы, в которой обвиняемый находится на лечении. "Состояние здоровья позволяет ему участвовать в следственных действиях", — сказано в ней. Диагноз прокурор оглашать не стал.

Хамидову предъявлено обвинение в покушении на убийство. "Пока он не дает показания, отказывается от подписи и не поясняет, с кем из его родственников можно связаться", — отметил следователь.

Ранее в среду Пресненский суд Москвы арестовал до 18 января 2018 года руководителя спортивного клуба Магомеда Исмаилова — другого участника перестрелки в "Москва-сити", обвиняемого по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, позже, как заявил в суде следователь, один из них умер в больнице. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.