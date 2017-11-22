Дело Захарченко: суд "взял больничный" до пятницы

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы сделал перерыв до пятницы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства многомиллиардного имущества семьи и близких полковника МВД Дмитрия Захарченко.

С начала недели судья Елена Кузнецова слушает гражданское дело Захарченко, делая лишь короткие перерывы на обед и на ночной сон, отказывая ответчикам в более длительных перерывах, несмотря на занятость адвокатов в других процессах.

В среду на прения сторон из-за занятости не явились почти половина адвокатов — одни уехали в Тверь на другой процесс, другие — в Мосгорсуд на апелляцию по продлению ареста имущества, которое является предметом и настоящего спора, один юрист взял больничный после госпитализации. Все же заседание состоялось и длилось примерно шесть часов.

В понедельник заседание длилось около 11 часов, на следующий день — около девяти часов с двумя перерывами, самый большой — на 30 минут. Вечером во вторник суд перешел к прениям сторон, в ходе которых выступили прокурор и два адвоката. В это время адвокат Максимилиан Буров, представляющий интересы Ирины Петрушиной, которую прокурор называл сожительницей полковника Захарченко, потерял сознание.

Скорая помощь увезла адвоката в больницу, где ему предложили госпитализацию в эндокринологическое отделение, но Буров от госпитализации отказался, следует из оглашенной выписки из больницы, которая поступила в суд утром.

Затем в суд поступило сообщение Бурова о том, что он на больничном, а в прениях выступит после. В связи с чем судья сделала перерыв до пятницы.

Ультимативный процесс

Адвокаты полковника Захарченко и его отца в знак протеста покинули заседание, поскольку судья "гонит процесс" и отказывается по просьбе ответчиков дать им время на подготовку.

"Сегодня в Мосгорсуде я пообщалась со своим доверителем. Он высказал новую позицию по прениям в данном процессе. В связи с этим я прошу отложить судебное заседание и выдать защите копию протокола судебного заседания. В случае отказа я, по указанию своего доверителя, буду вынуждена покинуть зал судебного заседания", — сказала адвокат Виктора Захарченко Екатерина Кляйман, отметив, что ей нужно время для согласования позиции других защитников.

Адвокат полковника Александр Горбатенко указал на отказ судьи перенести заседание, несмотря на занятость юриста в других процессах. После отказа судьи на заявленные ходатайства оба юриста покинули заседание.

Это заявление адвокатов, по словам прокурора Сергея Бочкарева, не что иное, как "шантаж и ультиматум".

Раскольников и старуха-процентщица

Прокурор в своей речи сравнил мать полковника Захарченко с героиней романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" — старухой-процентщицей.

"Своей линией защиты вы наталкивали на мысль, что она не просто педагогический работник, но один из героев романа Достоевского, с которым герой Раскольникова имел финансово-хозяйственные отношения", — укорил представителей соответчиков Бочкарев.

На данное сравнение прокурора натолкнули показания свидетелей, рассказавших суду, что часто брали займы у матери экс-полицейского Валентины Захарченко. Так, один из свидетелей пояснил, что в разное время брал у нее от 10 тысяч до 200 тысяч долларов. При этом возвращал он, помимо суммы займа, около 650 тысяч долларов "в виде благодарности". "Сумму благодарности я определял исходя из мироощущения", — сказал свидетель.

В свою очередь адвокат Валерия Тунникова, в уголовном деле защищающая полковника Захарченко, а в гражданском — его подругу Анастасию Пестрикову, назвала прокурора другим героем этого же романа — Родионом Раскольниковым.

"На предыдущем заседании прокурор сравнил мать Захарченко с героиней романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Он, видимо, ассоциирует себя с другим героем этого романа — Раскольниковым. Так вот, прокурор, используя топор государственной машины, решил обрубить излишки имущества граждан РФ", — сказала Тунникова, начав свое выступление в прениях по гражданскому делу, требуя отклонить иск прокурора.

Миллиарды поступили на счет СК

В среду также выяснилось, где хранятся найденные в квартире сестры Захарченко на Ломоносовском проспекте 124 миллиона долларов, почти 1,5 миллиона евро и 342 миллиона рублей – около 9 миллиардов рублей в сумме.

Бочкарев рассказал РИА Новости, что наличные деньги по просьбе следствия арестованы судом, а затем размещены "на счетах Следственного комитета РФ в Федеральном казначействе".

Прокурор пояснил, что именно поэтому к иску в качестве третьих лиц привлечено казначейство, а также Гохран, отвечающий за изъятый при обыске слиток золота, а Росимущество в случае удовлетворения иска примет на баланс арестованные квартиры.