Дело Захарченко: суд "взял больничный" до пятницы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы сделал перерыв до пятницы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства многомиллиардного имущества семьи и близких полковника МВД Дмитрия Захарченко.
С начала недели судья Елена Кузнецова слушает гражданское дело Захарченко, делая лишь короткие перерывы на обед и на ночной сон, отказывая ответчикам в более длительных перерывах, несмотря на занятость адвокатов в других процессах.
В среду на прения сторон из-за занятости не явились почти половина адвокатов — одни уехали в Тверь на другой процесс, другие — в Мосгорсуд на апелляцию по продлению ареста имущества, которое является предметом и настоящего спора, один юрист взял больничный после госпитализации. Все же заседание состоялось и длилось примерно шесть часов.
Скорая помощь увезла адвоката в больницу, где ему предложили госпитализацию в эндокринологическое отделение, но Буров от госпитализации отказался, следует из оглашенной выписки из больницы, которая поступила в суд утром.
Затем в суд поступило сообщение Бурова о том, что он на больничном, а в прениях выступит после. В связи с чем судья сделала перерыв до пятницы.
Ультимативный процесс
Адвокаты полковника Захарченко и его отца в знак протеста покинули заседание, поскольку судья "гонит процесс" и отказывается по просьбе ответчиков дать им время на подготовку.
Адвокат полковника Александр Горбатенко указал на отказ судьи перенести заседание, несмотря на занятость юриста в других процессах. После отказа судьи на заявленные ходатайства оба юриста покинули заседание.
Это заявление адвокатов, по словам прокурора Сергея Бочкарева, не что иное, как "шантаж и ультиматум".
Раскольников и старуха-процентщица
"Своей линией защиты вы наталкивали на мысль, что она не просто педагогический работник, но один из героев романа Достоевского, с которым герой Раскольникова имел финансово-хозяйственные отношения", — укорил представителей соответчиков Бочкарев.
На данное сравнение прокурора натолкнули показания свидетелей, рассказавших суду, что часто брали займы у матери экс-полицейского Валентины Захарченко. Так, один из свидетелей пояснил, что в разное время брал у нее от 10 тысяч до 200 тысяч долларов. При этом возвращал он, помимо суммы займа, около 650 тысяч долларов "в виде благодарности". "Сумму благодарности я определял исходя из мироощущения", — сказал свидетель.
"На предыдущем заседании прокурор сравнил мать Захарченко с героиней романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Он, видимо, ассоциирует себя с другим героем этого романа — Раскольниковым. Так вот, прокурор, используя топор государственной машины, решил обрубить излишки имущества граждан РФ", — сказала Тунникова, начав свое выступление в прениях по гражданскому делу, требуя отклонить иск прокурора.
Миллиарды поступили на счет СК
Бочкарев рассказал РИА Новости, что наличные деньги по просьбе следствия арестованы судом, а затем размещены "на счетах Следственного комитета РФ в Федеральном казначействе".
Прокурор пояснил, что именно поэтому к иску в качестве третьих лиц привлечено казначейство, а также Гохран, отвечающий за изъятый при обыске слиток золота, а Росимущество в случае удовлетворения иска примет на баланс арестованные квартиры.