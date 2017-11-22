Сотрудники правоохранительных органов на месте драки со стрельбой в районе комплекса Москва-сити

Сотрудники правоохранительных органов на месте драки со стрельбой в районе комплекса Москва-сити

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии, пострадавший в перестрелке у "Москва-сити", умер в больнице, заявил следователь СК в Пресненском суде столицы.

"До начала этого заседания один из потерпевших скончался в больнице", — сказал следователь.

Он уточнил, что второй потерпевший сейчас находится в больнице. "Он является действующим сотрудником Росгвардии, и он опознал обвиняемого", — отметил следователь.

Суд в настоящее время рассматривает вопрос об аресте участника перестрелки Эльдара Хамидова. Пока он обвиняется в покушении на убийство, но следователь планирует теперь изменить квалификацию.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.