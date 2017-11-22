Госдума запросит данные об уровне опасности в регионах из-за рутения-106

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Госдума РФ запросит у компетентных органов данные об уровне опасности в регионах, где сообщается о высоком загрязнении воздуха радиоактивным изотопом рутений-106, заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Авторами протокольного поручения помимо Куринного выступили депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя, Николай Коломейцев и Сергей Казанков.

Ранее Росгидромет заявил, что экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября на Южном Урале, высокое загрязнение обнаружено в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный содержание рутения превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". Тем не менее, этот уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.

"Предлагается поручить комитету Госдумы по экологии, охране окружающей среды и комитету Госдумы по энергетике запросить на сегодня всю имеющуюся информацию о ситуации с радиоактивным заражением: было оно или нет рутением-106… и об уровне опасности", — заявил Куринный в ходе пленарного заседания ГД. По его словам, официальные органы до сих пор четко не отреагировали на информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле запрашивали все ведомства и не знают о причинах и аварийных ситуациях, которые могли бы привести к выбросу рутения-106. Росгидромет сообщал, что присутствие следов рутения-106 наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы — в Румынии концентрации превышали российские в 1,5-2 раза, в Польше и Италии концентрации были на российском уровне. Как отметили в ведомстве, уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной российскими нормами радиационной безопасности, и не представляли опасности для населения.

Заместитель директора по научной работе и координации перспективных разработок Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян отмечал РИА Новости, что "даже самая высокая концентрация в Румынии — это одна десятитысячная от дозы, получаемой от природного фона". По его словам, "это в тысячу раз меньше, чем мы получаем при рентгене зуба, в 50 тысяч раз меньше облучения при компьютерной томографии грудной клетки".