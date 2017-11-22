Суд арестовал участника перестрелки в "Москва-сити"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал руководителя спортивного клуба Магомеда Исмаилова — участника перестрелки в "Москва-сити", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Исмаилова, обвиняемого по части 2 статьи 213 ("Хулиганство"), меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья. Срок ареста судья установила до 18 января 2017 года.

Обвиняемый Исмаилов, 1977 года рождения, пояснил, что работает спортивным директором, но не стал называть организацию. Не стал называть ее и следователь, пояснив лишь, что в этом спортивном клубе занимались и другие участники перестрелки, часть из которых скрылась.

"Преступление совершено в условиях неочевидности, все обстоятельства еще не установлены, как и соучастники, часть из них скрывается от следствия. Он может связаться с ними и передать информацию", — сказал следователь. Он также опасается, что обвиняемый сможет угрожать потерпевшим, которые в настоящее время проходят в больнице курс лечения. "Вина Исмаилова подтверждается свидетелями и потерпевшими, есть протокол опознания", — добавил следователь.

Адвокат настаивал на домашнем аресте, чтобы его подзащитный мог общаться с тремя своими детьми. Супруга обвиняемого готова была внести за него залог. Он добавил, что Исмаилов добровольно явился к следователю, но тот не стал оформлять явку с повинной.

"Мне передали телефон следователя, и я набрал. И пришел на Петровку. Пришел объясниться", — пояснил обвиняемый свою позицию по делу.

Исмаилов, по версии следствия, не принимал участия в перестрелке, у него не было оружия. СК инкриминирует ему только хулиганство.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.