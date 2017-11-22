Под Смоленском выяснят, почему раненый мужчина умер на полу в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Следственные органы начали проверку обстоятельств смерти мужчины в больнице в Смоленской области, который, по данным СМИ, истекая кровью от полученных в драке ран, долго лежал на полу отделения, прежде чем врачи принялись оказывать ему помощь, сообщило СУ СК России по региону в среду.

"В СМИ появилась публикация о том, что в ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" скончался мужчина в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей работниками больницы. По данному факту следственными органами… начато проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Запись с камер видеонаблюдения, на которой пациент выходит из палаты в коридор отделения и падает на пол, начиная истекать кровью, появились в СМИ и социальных сетях. Мимо лежащего на полу мужчины проходят люди, вероятно, сотрудники больницы, но врачи начали ему оказывать помощь примерно через 10 минут после того, как он упал. Вскоре медики констатировали его смерть. СМИ сообщают также, что инцидент произошел летом, мужчина был на дне рождения и принял участие в драке, в результате чего получил ранения.

"Следователями будут тщательно проверены факты, изложенные в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточняет следственное управление.

Представитель управления пояснила РИА Новости, что летом следователи не нашли криминала в смерти пациента – он скончался от ран. Но теперь, когда в СМИ появились подробности произошедшего, инцидент требует дополнительной проверки, подчеркнула собеседница.