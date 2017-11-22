Пресс-секретарь "Роснефти" прокомментировал просьбы вызвать Сечина в суд

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Настойчивые просьбы адвокатов экс-министра Алексея Улюкаева вызвать главу "Роснефти" Игоря Сечина в суд в качестве свидетеля призваны отвлечь внимание от содержания дела, заявил РИА Новость пресс-секретарь крупнейшей российской нефтяной компании Михаил Леонтьев.

Сечин по просьбе защиты Улюкаева в четвертый раз вызван судом на допрос, на этот раз на заседание 27 ноября. Глава "Роснефти" уже пропустил три допроса, и в среду его представитель уведомил суд, что до конца года у Сечина "сложный график" командировок. При этом, по словам адвоката, топ-менеджер поддерживает показания, данные им по делу в рамках предварительного следствия, и не возражает против их оглашения в суде.

"Адвокат уже заявил, что возможность (у Сечина прийти в суд до конца года — ред.) отсутствует. Значит, наверное, надо искать какие-то другие возможности. У меня глубокое убеждение, что эта охота за Сечиным является ноу-хау защиты для отвлечения внимания от содержания процесса. Это очевидно. Почему суд идет на поводу у этого, я не понимаю. Выглядит это очень странно", — сказал Леонтьев.

"Адвокат уполномочен представлять интересы Сечина, он действует в его интересах в полном согласии с нашим руководителем", — добавил пресс-секретарь "Роснефти".

Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с деньгами, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

