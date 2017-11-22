В Саратовской области столкнулись грузовой автомобиль и поезд

ДТП на переезде в Саратовской области, где поезд врезался в грузовой автомобиль. 22 ноября 2017

ДТП на переезде в Саратовской области, где поезд врезался в грузовой автомобиль. 22 ноября 2017

САРАТОВ, 22 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Поезд врезался в грузовой автомобиль на переезде в Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в 13.45 (12.45 мск) в среду на железнодорожном переезде на автомобильной дороге Саратов — Дубки — Новая Липовка в Саратовском районе Саратовской области.

"По предварительным данным, произошло столкновение поезда с самосвалом "Камаз". Водитель "Камаза" доставлен в лечебное учреждение с травмами", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги (филиал РЖД), водитель грузовика выехал перед приближающимся специальным поездом на регулируемый без дежурного работника железнодорожный переезд на перегоне Липовский — Тарханы Саратовского региона.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава не было. Спустя 23 минуты движение поездов на перегоне было полностью восстановлено. ДТП не повлияло на график движения поездов", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что, по версии железной дороги, причиной ДТП стало грубое нарушение водителем грузовика правил дорожного движения.