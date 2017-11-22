Адвокат Улюкаева рассказал, когда тот даст показания

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, скоее всего, даст показания на заседании 27 ноября, сообщила РИА Новости его адвокат Лариса Каштанова.

"Скорее всего, он даст показания на следующем заседании", — сказала защитница.

На это же заседание на допрос будет вызван глава "Роснефти" Игорь Сечин, ключевой свидетель обвинения, но его представитель ранее уведомил суд, что до конца года у его клиента "сложный график" командировок.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>