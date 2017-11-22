Найденные у семьи Захарченко миллиарды арестованы и размещены на счетах СК

Дмитрий Захарченко в Пресненском суде города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока его ареста

Дмитрий Захарченко в Пресненском суде города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока его ареста

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Миллиарды рублей, арестованные следствием у полковника МВД Дмитрия Захарченко и его семьи, находятся на счетах СК РФ, сообщил РИА Новости в среду прокурор Сергей Бочкарев, надзирающий за этим делом.

"Изъятые миллиардные суммы средств по ходатайству следствия арестованы и размещены на счетах Следственного комитета РФ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "ото дня ко дню" следствие находит все "новые суммы денежных средств", полученные, по мнению следствия, незаконным путем. Суммы новых "кладов" он назвать отказался.