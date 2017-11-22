Суд в четвертый раз вызвал Сечина на заседание по делу Улюкаева

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Суд в четвертый раз направит главе "Роснефти" Игорю Сечину повестку о явке на допрос по делу Алексея Улюкаева, заседание пройдет 27 ноября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокуратура ранее вслед за защитой также выступила за повторный вызов ключевого свидетеля, об этом сообщил представитель обвинения Борис Непорожный.

Сечин пропустил уже три заседания суда. Согласно письму адвоката главы "Роснефти", он "не может явиться в суд по уважительной причине — у него сложный, заранее согласованный график".

До конца года, согласно письму, "наблюдается усиление напряженности рабочего графика и поездок (Сечина)…, в связи со стратегическими задачами, которые руководство страны ставит перед компанией "Роснефть"".

При этом защитник напомнил, что Сечин уже давал показания по делу в рамках предварительного следствия и не возражает, если их зачитают в его отсутствие.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

