В Кузбассе умершую пенсионерку похоронили без ведома родственников

КЕМЕРОВО, 22 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о самоуправстве возбуждено при погребении в Таштаголе пожилой женщины, которую частное похоронное агентство захоронило без ведома родственников ради получения компенсации в 7 тысяч рублей, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.

"В сентябре в Таштаголе умерла 86-летняя женщина, на похороны прибыл ее двоюродный брат из Томска. Однако когда он приехал забирать тело из патологоанатомического отделения больницы, его там не было. Оказалось, что умершую похоронили два человека, оказывающие ритуальные услуги, чтобы получить материальную выгоду в виде пособия на погребение (7,23 тысячи рублей)", — сказала Тушкевич.

Как выяснили правоохранители, сотрудники частного агентства, не убедившись в отсутствии родственников, готовых организовать погребение, не являясь работниками специализированной службы по вопросам похоронного дела, вопреки установленному законом порядку похоронили тело на городском кладбище. В нерабочее время они с собственными ключами проникли в патологоанатомическое отделение больницы, откуда без разрешения и оформления какой-либо документации забрали тело, отметили в прокуратуре.

"Их действиями причинен существенный вред родственнику умершей, который хотел похоронить ее в заранее выбранном месте. Были грубо нарушены права на достойное отношение к телу покойной, впоследствии брат был вынужден произвести перезахоронение. В связи с этим прокурор города направил материалы проверки для возбуждения уголовного дела", — пояснила Тушкевич.

По результатам проверки следователь областного управления СК РФ в ноябре возбудил уголовное дело по статье "самоуправство". Кроме того, из-за отсутствия надлежащей организации работы патологоанатомического отделения больницы, что привело к бесконтрольному доступу в отделение посторонних, главному врачу медучреждения внесено представление об устранении нарушений закона, добавила Тушкевич.

По ее словам, при дальнейшем разбирательстве сотрудники частного похоронного бюро могут получить судебный штраф вместо наказания, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса (до двух лет исправительных работ), если они возместят родственнику пенсионерки весь причиненный ущерб, включая затраты на перезахоронение.