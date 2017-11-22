РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Кузбассе умершую пенсионерку похоронили без ведома родственников

13:1922.11.2017
(обновлено: 13:35 22.11.2017)
03231
© РИА Новости / Всеволод ТарасевичПерейти в фотобанкКладбище. Архивное фотоКладбище. Архивное фото
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк

КЕМЕРОВО, 22 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о самоуправстве возбуждено при погребении в Таштаголе пожилой женщины, которую частное похоронное агентство захоронило без ведома родственников ради получения компенсации в 7 тысяч рублей, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.

Больница. Архивное фото
© Fotolia / Paolese
Жителю Тулы по ошибке сообщили о смерти жены и предложили ее похоронить
"В сентябре в Таштаголе умерла 86-летняя женщина, на похороны прибыл ее двоюродный брат из Томска. Однако когда он приехал забирать тело из патологоанатомического отделения больницы, его там не было. Оказалось, что умершую похоронили два человека, оказывающие ритуальные услуги, чтобы получить материальную выгоду в виде пособия на погребение (7,23 тысячи рублей)", — сказала Тушкевич.

Как выяснили правоохранители, сотрудники частного агентства, не убедившись в отсутствии родственников, готовых организовать погребение, не являясь работниками специализированной службы по вопросам похоронного дела, вопреки установленному законом порядку похоронили тело на городском кладбище. В нерабочее время они с собственными ключами проникли в патологоанатомическое отделение больницы, откуда без разрешения и оформления какой-либо документации забрали тело, отметили в прокуратуре.

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Похоронный бизнес: черные ритуалы на рынке сакральных услуг
"Их действиями причинен существенный вред родственнику умершей, который хотел похоронить ее в заранее выбранном месте. Были грубо нарушены права на достойное отношение к телу покойной, впоследствии брат был вынужден произвести перезахоронение. В связи с этим прокурор города направил материалы проверки для возбуждения уголовного дела", — пояснила Тушкевич.

По результатам проверки следователь областного управления СК РФ в ноябре возбудил уголовное дело по статье "самоуправство". Кроме того, из-за отсутствия надлежащей организации работы патологоанатомического отделения больницы, что привело к бесконтрольному доступу в отделение посторонних, главному врачу медучреждения внесено представление об устранении нарушений закона, добавила Тушкевич.

По ее словам, при дальнейшем разбирательстве сотрудники частного похоронного бюро могут получить судебный штраф вместо наказания, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса (до двух лет исправительных работ), если они возместят родственнику пенсионерки весь причиненный ущерб, включая затраты на перезахоронение.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена