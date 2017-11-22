В Рязанской области столкнулись два бензовоза

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Два бензовоза столкнулись на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Рязанской области, из одного из них на дорогу вытекает топливо, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Возле населенного пункта Сасыкино в Шиловском районе столкнулись два бензовоза, пострадали два человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за повреждения запорной аппаратуры из одного бензовоза на дорогу выливается топливо. На место ЧП направлен резервный бензовоз для перекачки в него топлива из поврежденной цистерны. Спасатели обрабатывают место ЧП сорбентом. Движение на месте ДТП ограничено, организовано реверсивным способом.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, информация о ДТП на автодороге Шилово-Сапожок вблизи села Сасыкино с участием бензовозов Scania и МАЗ поступила в оперативную смену в 11.40. Имеются пострадавшие. На место происшествия выезжали пожарный автомобиль и сотрудники гарнизона противопожарной службы.