Джабраилова оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу в отеле

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил бывшего сенатора Умара Джабраилова к штрафу в пятьсот тысяч рублей за стрельбу в столичном отеле, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Прокурор просил назначить Джабраилову два года лишения свободы условно. Сам экс-сенатор призвал учесть его "предыдущую жизнь" и "дела для Родины" и ограничиться штрафом.
Джабраилов в 2004-2009 годах был членом Совета Федерации от Чечни, входил в комитеты по экономической политике и международным делам. Сейчас предприниматель занимается строительством и возглавляет Российско-катарский деловой совет.