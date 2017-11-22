Джабраилова оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу в отеле

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов на судебном заседании в Тверском суде. 22 ноября 2017

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов на судебном заседании в Тверском суде. 22 ноября 2017

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил бывшего сенатора Умара Джабраилова к штрафу в пятьсот тысяч рублей за стрельбу в столичном отеле, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины и раскаяние подсудимого. Ему грозило не более двух третей от самого строгого наказания, предусмотренного соответствующей статьей (пять лет заключения).

Прокурор просил назначить Джабраилову два года лишения свободы условно. Сам экс-сенатор призвал учесть его "предыдущую жизнь" и "дела для Родины" и ограничиться штрафом.

В конце августа Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Бизнесмен объяснил свое поведение нервным срывом и состоянием аффекта, отметив, что он "человек контуженый" и воевал когда-то в Чечне.

Джабраилов в 2004-2009 годах был членом Совета Федерации от Чечни, входил в комитеты по экономической политике и международным делам. Сейчас предприниматель занимается строительством и возглавляет Российско-катарский деловой совет.