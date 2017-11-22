МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Генерал полиции Алексей Лаушкин, проходящий по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко свидетелем, вернулся в Россию и находится под госзащитой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.

Лаушкин проходит свидетелем по делу о взятке в размере 800 тысяч долларов, переданной владельцем сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дуссом правоохранителям за покровительство. Обвинение по этому делу предъявлено пока лишь полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, который объявлен в розыск. Ему также заочно предъявлено обвинение в самовольном оставлении места службы (статья 337 УК РФ).

Ранее Лаушкин в своих показания следствию, с которыми ознакомилось РИА Новости, рассказал, что взял у Дусса 800 тысяч долларов и передал их полковнику Сенину. Деньги, по его словам, должны были дойти до Захарченко.

"Он (Лаушкин) уже здесь (в Москве), вернулся, он под госзащитой ходит, все у него хорошо, ездит играть в теннис, держится уверенно", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что Лаушкин после дачи показаний, опасаясь уголовного преследования, покинул пределы РФ и уехал в Грузию. Под госзащиту Лаушкин, по словам источника, взят именно в рамках дела о взятке владельца "Ля Маре".

В материалах уголовного дела в отношении полковника Захарченко, имеющего гриф "секретно", есть постановление Московского гарнизонного военного суда от 18 декабря 2014 года, которым зампред суда Юрий Троян дал санкцию оперативникам ФСБ прослушивать телефон генерала Лаушкина с 1 января 2013 года, "снимать информацию с технических каналов связи" и вести в отношении него и Захарченко оперативно-розыскные мероприятия.

В данный момент, по словам источника, в отношении него уголовное преследование не ведется.

В рамках дела о взятке от ресторатора под стражу взят также водитель семьи Сенина Виктор Клуженков.

Помимо указанного эпизода, СКР расследует дело о получение взятки от Дусса в размере 3,5 миллиона рублей — на такую сумму была сделана скидка в ресторане "Ля Маре" по дисконтной карте с 50% скидкой, оформленной на генерала Лаушкина.