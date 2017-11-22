Песков прокомментировал сообщения о выбросе рутения-106

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле запрашивали все ведомства и не знают о каких-либо причинах и аварийных ситуациях, которые могли бы привести к выбросу рутения-106, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу", — сказал Песков.

"Безусловно, мы имели контакты со всеми нашими ведомствами, которые имеют отношение к этой сфере, и ни от одного ведомства подтверждения до сих пор не было", — добавил он.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Исследователи предположили, что источник якобы находится на Южном Урале, не уточнив при этом, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.

Радиоизотоп используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже его используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может образоваться при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.