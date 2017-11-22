В Барнауле поймали девочку, грабившую квартиры с помощью хомяка

БАРНАУЛ, 22 ноя — РИА Новости. Полицейские Барнаула поймали девочку, совершавшую кражи с помощью хомяка, сообщило ГУМВД по Алтайскому краю.

"Полицейские установили личность девочки с хомяком, подозреваемой в нескольких кражах из квартир. Также установлена личность женщины, сопровождавшей ее. Девочке 12 лет, она является жительницей соседнего региона, где состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Ранее ГУМВД разыскивало девочку, которая знакомилась на улице с ровесницами и представлялась разными именами. Сначала она предлагала посмотреть живого хомяка, а потом — взять животное себе в качестве питомца. Так она попадала в квартиры. Рассказывая, что учится в одной из школ Барнаула, девочка входила в доверие и просила остаться поиграть, затем забирала из квартиры вещи и уходила. Зарегистрированы два подобных факта, уточнили в управлении.