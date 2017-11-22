На заводе НЗХК отвергли возможность выброса рутения-106

НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Производственные процессы на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") не могут повлечь выброса рутения-106, заявил журналистам заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии АО "НЗХК" Валерий Белов.

"Конечно, нет", — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Росгидромет заявил, что экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября на Южном Урале, высокое загрязнение обнаружено в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный содержание рутения превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". Тем не менее этот уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.

По мнению Белова, ситуация с загрязнением воздуха на Южном Урале рутением-106 вызывает некоторое недоумение. "Не могу понять, как этот факт мог оказаться без внимания столь длительное время, если это имело место быть", — прокомментировал Белов ситуацию. Он также добавил, что приведенные в СМИ цифры превышения — "это опасная концентрация".

НЗХК — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. В настоящее время примерно шесть процентов от общей установленной мощности энергетических ядерных реакторов мира работают на топливе, производимом на НЗХК.