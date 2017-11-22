В Пензе из жилого дома украли годовалую девочку

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Годовалую девочку похитили в Пензе из дома, где она жила с отцом и бабушкой; к этому может быть причастна ее мать, сообщается на сайте Следственного комитета.

Годовалая девочка проживала вместе с отцом и бабушкой в доме по улице Красноярской в Пензе. Утром 21 ноября неизвестный мужчина под предлогом передать телеграмму постучался к ним в дом. Пожилая женщина открыла ему дверь, держа на руках внучку. В это время мужчина брызнул ей в глаза газом из баллончика и отобрал ребенка. В момент похищения рядом с домом находилась мать девочки. Вместе с похитителем они скрылись с места происшествия на машине. Местонахождение девочки до сих пор не известно.

В СК считают, что к произошедшему могут быть причастны мать девочки и ее супруг, проживающие по улице Ладожской в Пензе. В момент похищения ребенок был одет в розовую майку с рисунком клубники. Информации о верхней одежде девочки, в которую она может быть одета в настоящее время, не имеется.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту похищения малолетней девочки (пункт "д" части второй статьи 126 УК РФ), — говорится в сообщении.

Следователи просят жителей Пензенской области и соседних регионов при наличии информации о местонахождении ребенка, а также лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления, сообщить об этом в правоохранительные органы. Также СК обращает внимание собственников квартир, сдающих их в аренду, на семейные пары с малолетними детьми, так как похитившие девочку могут воспользоваться съёмным жильём.