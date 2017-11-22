Джабраилов раскаялся и попросил рассмотреть его дело в особом порядке

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов на судебном заседании в Тверском суде

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов на судебном заседании в Тверском суде

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший сенатор Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в элитном отеле в центре столицы, признал вину и просит рассмотреть его дело в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, который рассматривает по существу указанное уголовное дело.

"Отношусь (к содеянному) с раскаянием. Приносил извинения персоналу", — сказал Джабраилов.

Его адвокат отметила, что претензий со стороны сотрудников отеля к нему не имеется, а административный штраф он уже оплатил.

"После того, как я произвел два выстрела, я разрядил обойму. Я признаю вину. Прошу рассмотреть дело в особом порядке", — сказал обвиняемый. Особый порядок предполагает полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Суд согласился рассмотреть дело в особо порядке.

Ранее тот же суд оштрафовал бизнесмена на 4 тысячи рублей по административной статье об употреблении наркотиков.

В конце августа Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Позднее бывший сенатор в эфире телеканала "Россия 24" извинился за свое поведение и объяснил его своей "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта". Также Джабраилов упоминал, что он "человек контуженый" — "участник боевых действий, офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО".

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004-2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.