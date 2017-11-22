Около пяти тысяч жителей Липецка остались без света из-за снегопада

ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Снегопад оставил без электричества около 5 тысяч жителей частного сектора семи районов Липецка, сообщил в среду РИА Новости представитель Липецкой городской энергетической компании (АО "ЛГЭК").

Снегопад начался в Липецкой области во вторник вечером и продолжился всю ночь.

"По состоянию на 10 утра, внеплановое отключение электроэнергии произошло в частном секторе семи районов: Матырский, Дачный, Новая жизнь, в районах НЛМК, "Ниженка", "Сокол", селе Сселки. Без света остаются около 5 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, работы по восстановлению энергоснабжения ведут 12 бригад.