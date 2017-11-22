Следователи нашли семь предполагаемых жертв "педофила-сантехника" в Ижевске

УФА, 22 ноя – РИА Новости. В деле о насильственных действиях сексуального характера против сантехника больницы Ижевска, следователи выявили семь потерпевших малолетних девочек, сообщает в среду СК РФ по Удмуртии.
"После того, как одна из потерпевших рассказала о происходящем родителям, информация поступила в правоохранительные органы, в отношении 62-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", — говорится в сообщении.
"В настоящее время следствием установлены уже семь девочек-потерпевших. В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у него психическое расстройство в виде педофилии. Следствием продолжается установление всех обстоятельств совершенных преступлений", — сообщает следствие.