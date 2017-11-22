Ростехнадзор проверил "Маяк" после сообщений о выбросе рутения

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ростехнадзор проверил предприятие госкорпорации "Росатом" "Маяк" в Челябинской области после сообщений о выбросе рутения.
Ведомство изучило информацию об обнаружении этого вещества в воздухе в Европе в конце сентября — начале октября. Зафиксированные там показатели колебались в диапазоне от 10 до 100 милибеккерелей на кубометр воздуха. Наибольший — 145 микробеккерелей — отмечен 30 сентября в Бухаресте.
Неконтролируемый выброс радиоактивного изотопа мог произойти во время переработки отработавшего ядерного топлива или производства радионуклидных источников.
Ранее в пресс-службе "Маяка" сказали, что предприятие не имеет отношения к произошедшему.
Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите обнаружило в пробах воздуха из Австрии и Германии следы рутения в безопасной концентрации. При этом выдвигалось предположение, что источник выброса находится в России.
Рутений также зафиксировали в воздухе в Польше и Италии.
Гринпис обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка радиоактивного вещества.