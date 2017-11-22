Ростехнадзор проверил "Маяк" после сообщений о выбросе рутения

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ростехнадзор проверил предприятие госкорпорации "Росатом" "Маяк" в Челябинской области после сообщений о выбросе рутения.

Ведомство изучило информацию об обнаружении этого вещества в воздухе в Европе в конце сентября — начале октября. Зафиксированные там показатели колебались в диапазоне от 10 до 100 милибеккерелей на кубометр воздуха. Наибольший — 145 микробеккерелей — отмечен 30 сентября в Бухаресте.

Неконтролируемый выброс радиоактивного изотопа мог произойти во время переработки отработавшего ядерного топлива или производства радионуклидных источников.

В связи с этим Ростехнадзор решил проверить "Маяк". Специалисты выяснили, что в августе-октябре концентрация изотопа рутений-106 там не превышала допустимых уровней. Ведомство не нашло нарушений, которые могли бы привести к выбросу в атмосферу рутения.

Ранее в пресс-службе "Маяка" сказали, что предприятие не имеет отношения к произошедшему.

Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите обнаружило в пробах воздуха из Австрии и Германии следы рутения в безопасной концентрации. При этом выдвигалось предположение, что источник выброса находится в России.

Позднее Росгидромет сообщил, что в конце сентября в Южном Урале, в том числе в Челябинской области, наблюдалось экстремальное загрязнение воздуха изотопом рутений-106. В Татарстане, Волгограде и Ростове-на-Дону уровень загрязнения был высоким. Роспотребнадзор признал концентрацию вещества безопасной для здоровья.

Рутений также зафиксировали в воздухе в Польше и Италии.

Гринпис обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка радиоактивного вещества.

В Росатоме заверили, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов или аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере.