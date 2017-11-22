В Ростове-на-Дону назвали причину ДТП на трассе до Ейска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя — РИА Новости. Автомобиль Chevrolet Cruze перед столкновением с маршрутной "Газелью" на трассе Ростов-Ейск в Азовском районе Ростовской области, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, сообщила журналистам старший помощник руководителя областной прокуратуры Оксана Сухарева.

"По предварительным данным, иномарка перед столкновением с маршрутной "Газелью" выехала на встречную полосу. В легковой машине находилось три человека, в результате ДТП они погибли. Пассажиры "Газели", по предварительным данным, получили небольшие ранения", — пояснила Сухарева. Она добавила, что по факту ДТП проводится доследственная проверка.

По данным ГУ МВД по региону, три пассажира "Газели" после ДТП были госпитализированы.