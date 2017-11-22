После ДТП с маршруткой под Ростовом госпитализированы три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека госпитализированы в результате ДТП с маршрутной "Газелью" в Ростовской области, еще трое погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

В среду утром водитель автомобиля Chevrolet Cruze, по предварительным данным полиции, столкнулся со встречным рейсовым автобусом малой вместимости. Водитель и два пассажира иномарки погибли.

"В маршрутке получили травмы и были доставлены в больницу три человека", — сказал собеседник.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Трасса "Ростов-Ейск" частично перекрыта.