В Удмуртии после избиения школьниц возбудили дело о халатности

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи в Удмуртии возбудили дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Воткинска после инцидента с избиением школьниц, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Воткинска в связи с неоднократными фактами избиения несовершеннолетних сверстниками", — говорится в сообщении.

Как отмечается, должностные лица, в отношение которых возбуждено дело, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по профилактике преступности среди несовершеннолетних. В частности, они не принимали должных мер в отношении 14-летней учащейся одной из школ, состоявшей на профилактическом учете из-за своего антиобщественного поведения. Упущения в работе с подростком привели к тому, что в ноябре текущего года она дважды избила двух школьниц 12 и 14 лет. Видеоролики с запечатленными на них сценами избиения подростков были размещены в интернете.

Как ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате проверку инцидента, где одна школьница жестоко избила другую. На выложенном в интернет видео было запечатлено, как одна девушка толкает другую, а когда та падает, первая начинает бить ее ногами по лицу, голове и телу. Видно, что вокруг собрались другие подростки, которые после нескольких ударов начали разнимать девочек.

Добавляется, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам следствия будет дана правовая оценка действию или бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Воткинска.