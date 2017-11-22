В Крыму задержали обвиняемого в мошенничестве гражданина Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Крымские пограничники задержали двух человек, в том числе гражданина Украины, которые, находясь в федеральном розыске, пытались скрыться от правосудия за пределами страны, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России.

Гражданин Украины 1979 года рождения был задержан в пункте пропуска "Армянск" при попытке покинуть Крым. Он разыскивается по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

"В ходе проверки предъявленного паспорта пограничник установил, что в поимке иностранца заинтересованы правоохранительные органы Алушты", — говорится в сообщении.

Еще одно задержание произошло в том же пункте пропуска: 50-летний россиянин был объявлен в федеральный розыск по инициативе правоохранителей Ленинского района Крыма. Мужчине инкриминируют статью УК РФ о незаконном обороте наркотиков.

Оба задержанных переданы инициаторам розыска.

"В отношении беглецов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

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