В Западной Сибири не наблюдалось повышение радиационного фона

НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Значения радиационного фона в юго-восточных регионах Западной Сибири, в том числе в Новосибирске, в сентябре-октябре не превышали допустимого уровня, сообщила РИА Новости в среду начальник службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС Любовь Синявская.

Ранее Росгидромет заявил, что экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября на Южном Урале, высокое загрязнение обнаружено в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный содержание рутения превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". Тем не менее этот уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.

"В тот момент у нас было все нормально. Никаких превышений радиационного фона на территории Новосибирска, Новосибирской области, Кемеровской области, Алтайского края, Республики Алтай не было. Радиационный фон спокойный", — сказала собеседница агентства, добавив, что в случае каких-либо изменений радиационного фона ее служба была бы обязана проинформировать об этом.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы. В Росатоме сообщили, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере.