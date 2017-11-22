В Хабаровском крае после авиакатастрофы приостановили полеты L-410

ХАБАРОВСК, 22 ноя — РИА Новости. Полеты всех трех самолетов L-410 приостановлены со среды в Хабаровском крае, после того как аналогичная машина разбилась в Нелькане, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

Крушение L-410 "Хабаровских авиалиний" произошло днем 15 ноября при заходе на посадку. На борту воздушного судна были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Было возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Выяснением причин катастрофы занимается Международный авиационный комитет.

В Хабаровск прибыл представитель завода-изготовителя из Чехии, в среду он вместе с комиссией МАК планировал отправиться к месту падения самолета в Нелькане.

"Полеты приостановлены до выяснения обстоятельств причин крушения. Сейчас в регионе три самолета L-410, которые выполняют полеты в отдаленные поселки, их заменят другими судами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, приостановлены полеты на L-410 в Богородское, Советскую Гавань, Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре, имеющие наземное транспортное сообщение. Из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск и Нелькан "Хабаровские авиалинии" будут летать на Ан-24 и Ан-26.

Полеты в Аян, Чумикан и Херпучи планируется выполнять из Николаевска-на-Амуре на вертолетах Ми-8 с привлечением других эксплуатантов. Перевозчика выберут на конкурсной основе. Собеседник добавил, что авиационного топлива в аэропортах Николаевска-на-Амуре, Аяна, Чумикана и Херпучи для организации полетов на вертолетах Ми-8 достаточно.