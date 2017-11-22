В Екатеринбурге рассказали о причинах захвата завода людьми в масках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Причиной захвата Уральского завода горячего цинкования в городе Полевской Свердловской области стал спор хозяйствующих субъектов, сообщается на сайте городской администрации.

Ранее руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что обстановка на заводе полностью контролируется правоохранительными органами.

"Глава города Константин Поспелов… сообщил о том, что в споре двух хозяйствующих субъектов окончательное решение должен выносить суд. По его мнению, конфликт необходимо разрешать в рамках закона, выяснять отношения в кабинетах, а не на производственной площадке", — говорится в сообщении.

По данным властей, утром во вторник около 30 человек в масках проникли на завод. "Действовали профессионально и быстро. Технично нейтрализовали охрану, без применения грубой физической силы, зашли на территорию цеха и отстранили персонал от своих рабочих мест. Забаррикадировались изнутри, выжидая ситуацию", — сообщает администрация.

В 8.10 (6.10 мск) на территорию завода были допущены сотрудники полиции вместе со следователем. Они осмотрели территорию предприятия и проверили все помещения, чтобы оценить состояние персонала и оборудования.

"Предприятие относится ко второму классу опасности, поэтому сотрудники полиции действовали слаженно и быстро: сразу организовали оцепление, оперативно сработал отдел гражданской защиты населения администрации ПГО. Затем на объект прибыла Росгвардия, сотрудники администрации Полевского городского округа", — говорится в сообщении.

Днем во вторник в кабинете главы города состоялось совещание с участием собственников предприятия, имеющих взаимные претензии по поводу имущественного спора, и представителей силовых ведомств, сообщает администрация.

"Агрегат горячего оцинкования – сложное и дорогое оборудование, которое должно работать круглосуточно и находиться под постоянным контролем специалистов. Сегодня стоит первоочередная задача – вернуть людей на рабочие места, чтобы сохранить технологический цикл и сделать возможным выполнение производственных задач. Ситуация находится под постоянным контролем администрации и силовых структур", — приводятся в сообщении слова Поспелова.

Угрозы для безопасности населения нет, подчеркивают власти.

Уральский завод горячего цинкования запущен в 2012 году. Он специализируется на металлопокрытии способом горячего цинкования. В настоящее время завод находится в стадии банкротства, на нем введена процедура конкурсного производства.