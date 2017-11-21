МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы постановил выдворить из России журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова за работу без разрешения, но исполнение наказания приостановлено, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд признал его виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 18.10 КоАП "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации", — сказала она.

Исполнение административного наказания приостановлено "в связи с правилом 39 Регламента Европейского суда по правам человека", добавила Царева. Согласно этому правилу, суд может запретить тому или иному государству совершать действия, способные привести к причинению вреда здоровью заявителя.

Журналист из Узбекистана, известный также как Али Феруз, в марте был задержан за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. В мае ему отказали в предоставлении убежища, после чего он должен был покинуть страну. Басманный суд принял решение о выдворении журналиста. Однако в августе ЕСПЧ запретил выдавать Нурматова Узбекистану, руководствуясь правилом 39 регламента.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. В 2008 году он также фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в России).

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, в России его задержали по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова заявляла, что Али Феруз в издании "не был никогда трудоустроен" — "именно потому, что у него не было никаких документов".

Редакция "Новой газеты" обращалась к Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны Нурматова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на эту проблему, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".