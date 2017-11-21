Одного из обвиняемых, порезавших себе руки в Мосгорсуде, поместили в карцер

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Один из обвиняемых, порезавших себе руки в зале Мосгорсуда 17 ноября, помещен в карцер, рассказала во вторник РИА Новости заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Ранее сообщалось, что пять из шести обвиняемых, находившихся в Мосгорсуде в боксе для лиц, содержащихся под стражей, 17 ноября вскрыли себе вены в знак протеста против долгого содержания под стражей. Все они обвиняются в нападении с арбалетом, карабинами, битами и другим оружием на посетителей ресторана в Москве.

"Двадцативосьмилетний Рамбек Мусрапилов, один из участников кровавой акции, сейчас находится в карцере в СИЗО "Бутырка". Он пострадал меньше всех, поскольку порезал себе руку. Впрочем, в разговоре выяснилось, что пострадал он за нарушение правил внутреннего распорядка СИЗО, а не за то, что произошло в Мосгорсуде", — рассказала правозащитница.

По ее словам, все обвиняемые, нанесшие себе увечья, нисколько не сожалеют о своем поступке и считают, что для них это был единственный выход из ситуации.

"Они считают несправедливым, что дело расследуется так долго и за обычное хулиганство их уже более двух лет держат в СИЗО. При этом они не считают себя невиновными и рассчитывают, что им быстрее назначат наказание", — добавила Меркачева.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Царева на прошлой неделе сообщила, что суд до 18 января продлил срок ареста обвиняемым в хулиганстве, которые вскрыли себе вены в зале Мосгорсуда, протестуя против такого решения.