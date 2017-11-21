Прокуратура установила хозяев львенка, которого выгуливали по Сочи

СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Хозяева львенка, которого выгуливали на Олимпийском проспекте в Сочи, установлены, проводится проверка законности приобретения животного и состояние его здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором двое мужчин на набережной Сочи выгуливают на поводке львенка. Потом они привязали животное к забору на поводок и велели лежать. Вопросы со стороны возмущенных окружающих мужчины восприняли в штыки и вскоре ушли.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры, хозяева животного установлены.

"Сами хозяева – две женщины – сказали, что они не использовали его для фотографирования, просто выгуливают, если люди подходят с просьбой сделать фото, разрешают. Они (женщины) не скрываются, документы на животное вроде у них есть. Сейчас с привлечением специалистов управления ветеринарии проверим состояние здоровья львенка, совместно с Росприроднадзором будем проверять законность его приобретения", — сообщили в ведомстве.