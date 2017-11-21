Утечка рутения-106: эксперты оценили уровень загрязнения воздуха в России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На очередной виток вышел скандал с повышением уровня концентрации рутения-106 на территории России. Роспотребнадзор заявил, что уровень этого вещества в воздухе на территории страны в сентябре-октябре был меньше допустимого и не представляет угрозы. В Росгидромете, в свою очередь, сообщили, что в конце сентября экстремально высокое загрязнение воздуха этим радиоактивным изотопом наблюдалось на Южном Урале, высокое загрязнение — в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В ведомстве заявили, что источник повышения уровня рутения-106 не ищут, поскольку опасности для населения не было.

Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.

Тем не менее, международная экологическая организация Greenpeace Russia обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка рутения-106.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале, не уточнив при этом, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.

Загрязнение было…

Экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября на Южном Урале, высокое загрязнение — в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону, сообщил Росгидромет.

"С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня)", – говорится в сводке ведомства.

Как уточняется в сводке, содержание рутения в пробах наблюдательных точек Аргаяш и Новогорный превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение".

В Татарстане сообщили, что Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики выявило высокое загрязнение воздуха в республике в конце сентября, в том числе был обнаружен родий (дочерний продукт рутения). Ведомство уточняет, что по данным ФГБУ "Тайфун", обнаруженные объёмные активности Ru-106 не представляют опасности для здоровья населения.

…но угрозы нет

Эксперты и компетентные ведомства говорят, что наблюдавшиеся уровни содержания рутения-106 на несколько порядков ниже допустимых значений и угрозы населению не представляли.

"Роспотребнадзором проведен анализ зарегистрированных Росгидрометом уровней объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в РФ в сентябре-октябре 2017 года. В результате установлено, что максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в 200 и более раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья населения", — сообщает, в частности, Роспотребнадзор.

О том, что уровни содержания Рутения-106, зафиксированные Росгидрометом, были на несколько порядков ниже допустимых значений, говорят и в Минприроды РФ.

"Уровни содержания рутения-106, зафиксированные Росгидрометом, были на несколько порядков ниже допустимых значений. В Росгидромете вызывала искреннее недоумение позиция общественной организации, некомпетентные оценки которой привели к массовому распространению недостоверной информации в СМИ", — говорится в сообщении Минприроды (Росгидромет является его подведомственной организацией).

В сообщении отмечается, что в соответствии с правилами организации и ведения Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО) в РФ Росгидромет 12 октября подготовил и опубликовал еженедельные данные по содержанию радиоактивных элементов в России за прошедший период.

"Ранее при анализе отобранных проб специалисты Росгидромета обратили внимание на повышение суммарной бета-активности относительно предыдущего периода. По результатам проведенного гамма-спектрального анализа в отобранных пробах был идентифицирован рутений-106. Уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности… Превышение содержания рутения-106 в пробах относительно предыдущего периода в "сотни" раз объясняется отсутствием данного радионуклида в предыдущих пробах", — поясняется в сообщении.

Об отсутствии опасности говорят и в Уральском отделении РАН. По словам замдиректора по науке Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Ильи Ярмошенко, концентрация рутения-106, зафиксированная Росгидрометом в конце сентября в Челябинской области, не представляет никакой опасности для людей, проживающих в этом и соседних регионах.

Как сообщил во вторник РИА Новости член комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды РФ Феликс Панов, Общественная палата РФ не получала жалоб на ухудшение здоровья россиян в связи с повышением в атмосфере концентрации радиоактивного изотопа рутений-106, но следит за развитием ситуации.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации, со стороны Общественной палаты РФ мы готовы написать необходимые запросы, чтобы мы обладали информацией в оперативном режиме. Мы находимся на связи с МЧС, которое мониторит ситуацию. Обращений от граждан о каком-то ухудшении самочувствия к нам не поступало, но мы держим руку на пульсе" — сказал Панов.

Источник не ищут

В связи с тем, что при повышении уровня концентрации рутения-106 угрозы для людей не было, причину произошедшего специалисты Росгидромета не ищут, сообщил журналистам глава ведомства Максим Яковенко.

Он напомнил, что в конце сентября российская автоматическая система мониторинга фиксировала повышение концентрации рутения-106 в России и других странах — Польше, Болгарии, Украине. Яковенко отметил, что концентрации рутения-106 в Румынии были в полтора-два раза выше, чем в России. "Концентрации, которые отловились, были в тысячи раз меньше предельно допустимой концентрации. Никакой опасности нет", — сказал Яковенко.

"По поводу источника (возможного выброса) — мы его не ищем. Что его искать, когда нет опасности?" — добавил он.

В свою очередь представитель "Росатома" сообщил журналистам, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы привести к повышению уровня радиоактивного изотопа рутений-106 в атмосфере. На предприятии "Росатома" "Маяк" в Челябинской области также заявили, что возможное загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью предприятия.

По мнению главного редактора портала Atominfo.ru Александра Уварова, повышение в атмосфере концентрации радиоактивного изотопа рутения-106 теоретически можно связать с аварией какого-либо разведывательного спутника, для питания которого использовался радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ) на основе рутения-106.

"Насколько известно, рутений-106 рассматривался ранее как потенциально возможный вариант для изготовления РИТЭГов. Но период полураспада рутения-106 — чуть больше года, поэтому речь может идти о спутниках, летающих относительно недолго и на низкой орбите, каковыми могут быть разведывательные спутники", — сказал РИА Новости Уваров.

Эту версию оспорил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, заявивший, что причины концентрации в воздухе радиоактивного рутения-106 следует искать на Земле, так как данный изотоп не применяется при создании и эксплуатации спутников.

"Не слышал, чтобы рутений-106 вообще кем-либо использовался в космических аппаратах. Вот плутоний — да, использовался, причем как на российских, так и на американских спутниках. Поэтому не знаю, откуда тут "ноги растут", но очевидно, что не из космоса. Если что-то и было, корни следует искать на Земле", — сказал академик.

Greenpeace пошел в прокуратуру

Несмотря на заверения в безопасности наблюдавшегося уровня концентрации рутения-106, международная экологическая организация Greenpeace Russia уже обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка этого радиоактивного вещества.

"Greenpeace Russia направил письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям", – сообщил РИА Новости директор по программам организации Иван Блоков.

Комментарием надзорного ведомства РИА Новости пока не располагает.

Как отмечают экологи, рутений-106 — это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. "Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе. Аварийный выброс рутения-106 может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов", – предположили в Greenpeace.