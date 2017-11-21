СК опроверг слухи о "банде педофилов", якобы орудующей в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 21 ноя — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии во вторник выступили с официальным опровержением распространяемых в регионе слухов о якобы серии преступлений, совершенных в отношении детей.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах получила распространение информация о якобы похищениях, убийствах и сексуальных преступлениях, совершенных группой неизвестных в отношении детей.

"Информация о совершении серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также посягательстве на их жизнь является недостоверной и не основывается на каких-либо имевших место фактах", — говорится в сообщении регионального СУСК.

По данным ведомства, распространяемое в качестве ориентировки изображение, содержащее текст и фотороботы, не инициировано ни одним из правоохранительных органов.

"Следственным управлением будут приняты все меры к установлению лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения о преступлении", — отмечает ведомство.